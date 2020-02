Unik, Singel Terbaru Mantan Vokalis Ada Band Donnie Sibarani Ada Sentuhan Drama Korea

Ada yang unik dalam karya musik terbaru penyanyi Donnie Sibarani.

Mantan vokalis Ada Band itu menyuguhkan atmosfer soundtrack drama Korea di singel terbarunya berjudul "Aku Untukmu".

"Perpaduan antara sentuhan string dan musik yang easy listening di lagu ini bisa menghadirkan nuansa ‘soundtrack drama Korea’ di telinga yang mendengarkan lagunya," kata Donnie melalui pernyataan tertulisnya, seperti dikutip Kompas.com dari Antaranews, Sabtu (22/2/2020).

Lewat sentuhan orkestra yang ia suntikkan ke dalam "Aku Untukmu", Donnie ingin orang-orang yang mendengar lagu itu terhanyut, bahkan meleleh.

Meski lirik lagu ini tentang janji seorang pria terhadap pasangannya, menurut Donnie, sebenarnya singel tersebut mengenai cinta secara umum.

"Lagu ini juga bisa jadi pengingat buat kita semua, bahwa masih ada cinta yang tulus dan sejati yang bisa menerima kita apa adanya, baik buruknya, yaitu pasangan kita atau bahkan orang-orang terkasih," ujarnya.

"Aku Untukmu" yang ditulis oleh personel 3 Composer, Mario Kacang, juga menjadi isyarat untuk album terbaru Donnie nanti. "Semuanya pasti mungkin, bisa jadi singel ini menjadi pembuka album. Tunggu saja kejutan dari saya," ucapnya.

Sibuk Promo Single Terbaru

