Tyson Fury Nyanyi Lagu "American Pie" Setelah Kalahkan Deontay Wilder

Petinju asal Inggris, Tyson Fury, merayakan kemenangan dengan menyanyikan lagu "American Pie" setelah menang TKO atas Deontay Wilder, Minggu (23/2/2020).

Setelah sesi tanya jawab dengan reporter in house di atas ring usai, Fury justru bernyanyi lagu "American Pie" yang disambut meriah oleh mayoritas dari 15 ribu hadirin di arena tersebut.

Fury menyanyikan lagu milik Don McLean itu sejak bait pertama hingga bagian reff.

Tidak lupa Fury juga meminta seisi MGM Grand Garden Arena bernyanyi bersamanya.

"A long, long time ago. I can still remember how that music used to make me smile," bunyi lirik pertama lagu American Pie yang dinyanyikan Fury.

"Ikutlah bernyanyi jika anda tahu lagu ini," kata Fury yang disambut gemuruh MGM Grand Arena.

Sepanjang menyanyikan lagu tersebut, Fury tampak sangat bahagia sambil terus memegang sabuk juara kelas berat WBC di pundak kanannya.

Hasil pertarungan kali ini sekaligus menebus kegagalan Fury mengalahkan Wilder pada pertemuan pertama, Desember 2018 lalu.

Saat itu Fury gagal merebut sabuk WBC dari Wilder karena tiga hakim memutuskan hasil pertarungan selama 12 ronde imbang.

Pada pertarungan kali ini, Fury tampil sangat mendominasi sejak ronde pertama.