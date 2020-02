CHORD dan Lirik Lagu Cinta Sejati by Bunga Citra Lestari (BCL), Pengantar Kepergian Ashraf Sinclair

CINTA Sejati adalah satu di antara lagu populer yang dibawakan artis tarik suara Bunga Citra Lestari alias BCL.

Lagu ini masuk dalam album 'The Best of BCL' yang dirilis pada 2013 silam.

Cinta Sejati juga merupakan lagu yang menjadi soundtrack film 'Habibie & Ainun' yang dibintangi BCL bersama Reza Rahadian.

Sebuah lagu yang berkisah tentang cinta dan kesetiaan yang sejati kepada pasangan.

Berikut kami tampilkan chord gitar lagu ini:

[intro] F A# F A# Gm A



Dm Gm

Manakala hati menggeliat mengusik renungan

C A# F A

Mengulang kenangan saat cinta menemui cinta

Dm Gm

Suara sang malam dan siang seakan berlagu

C A# F

Dapat aku dengar rindumu memanggil namaku

Gm A Dm C

Saat aku tak lagi di sisimu