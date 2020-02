BISA Sebabkan Kematian, Dilarang Keras Orang dengan Kondisi Ini Minum Lidah Buaya. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bagi Anda penderita batu ginjal sebaiknya jangan khawatir.

Untuk mengatasi dan mengobati batu ginjal, Anda bisa melakukan cara alternatif dan alami ini.

Salah satunya Anda bisa mengatasi batu ginjal dengan memanfaatkan tanaman lidah buaya!

Ternyata manfaat lidah buaya bukan hanya berkhasiat bagi kecantikan saja.

Tanaman hijau berlateks ini juga bermanfaat dan berkhasiat bagi kesehatan, termasuk dapat mengobati penyakit batu ginjal,lo.

Dikutip dari intisari.grid.id, sebuah artikel penelitian The Scientific Principles and Practices of Herbal Medicine, mengatakan lidah buaya termasuk menjadi obat batu ginjal.

Pada artikel itu dijelaskan lidah buaya adalah cara baik untuk menghilangkan batu ginjal.

Selain itu lidah buaya juga bisa mengobati berbagai kelainan ginjal lainnya.

Seperti diketahaui tanaman yang disebut aloe vera ini mengandung dua bahan alami, yaitu gel dan getah.

Ramuan Lidah Buaya