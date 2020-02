Cap Go Meh Singkawang Jadi Even Terbesar Dunia, Tjhai Chui Mie Ucap Syukur dan Bangga

Atraksi pawai Tatung pada Perayaan Cap Go Meh 2020 di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Sabtu (8/2/2020).

SINGKAWANG - Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan perayaan Cap Go Meh di Kota Singkawang merupakan yang terbesar di Indonesia, bahkan beberapa media menyebutkan sebagai even terbesar di dunia.

Sebab melibatkan para Tatung dengan berbagai atraksinya yang menarik.

"Tentu kami sangat bersyukur dan bangga karena festival Cap Go Meh di Kota Singkawang kembali masuk dalam 100 kalender even tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia," katanya dalam pembukaan Festival Cap Go Meh Kota Singkawang 2020, Sabtu (8/2/2020).

Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang bersama panitia terus melakukan berbagai inovasi.

Sehingga mampu menyuguhkan tontonan yang menarik, lebih berkualitas, dan memiliki keunikan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Tahun ini yang istimewa adanya keberhasilan Kota Singkawang dalam pencatatan rekor MURI replika Pagoda tertinggi dengan tinggi 20 meter, 20 centimeter yang memiliki 8 tingkat serta dua lantai terbuka untuk umum.

"Ini makna filosofisnya pelaksanaan Cap Go Meh (8/2/2020)," tuturnya.

Kota Singkawang juga termasuk satu di antara 20 lokasi program regenerasi warisan budaya secara nasional dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Hanya ada dua kota di Kalimantan, selain Kota Singkawang ada pula Kota Banjarmasin.

Sementara Festival Cap Go Meh dikukuhkan sebagai kekayaan intelektual komunal, ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan HAM.