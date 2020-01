Mengenal Singkawang Diecast Community, Tempatnya Pehobi Koleksi Miniatur Mobil

Koleksi Diecast Singkawang Diecast Community di Warkop No Go di Jalan Nusantara, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah belum lama ini.

SINGKAWANG - Singkawang Diecast Community menjadi wadah bagi mereka yang hobi dan suka mengoleksi miniatur mobil di Kota Singkawang yang terbentuk November 2019.

Kompetisi diecast dengan tema First Singkawang Diecast Custom and Race Competition 2019 menjadi even pertama yang digelar Minggu (22/12/2019) lalu.

Melalui kompetisi tersebut yang diikuti 800 mobil, akhirnya semakin bertambah banyak teman-teman yang menyukai hobi sama hingga lebih dari 20 orang.

Mereka kebanyakan adalah kaum pekerja, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.

"Rata-rata pekerja," kata Koordinator Singkawang Diecast Community, Ginanjar Sastro Wibowo, Rabu (22/1/2020).

Warung Kopi (Warkop) No Go di Jalan Nusantara, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah menjadi markas mereka.

Minggu pertama dan ketiga pada tiap bulannya menjadi jadwal rutin berkumpulnya komunitas ini untuk bermain dan saling berbagi hobi.

Komunitas ini tak hanya menggaet mereka yang telah berusia dewasa. Para anak-anak yang bisa bergabung menjadi keinginannya.

Tujuannya tak sekadar kumpul saja, melainkan mencari relasi, mengembangkan hobi seperti cara merawat mobil, kreatifitas memodifikasi mobil dan lain sebagainya.

Hobi ini juga menjadi satu di antara mengurangi penggunaan gadget yang terlalu sering, terutama bagi anak-anak.