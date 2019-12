Kembangkan Potensi Sambas, Wakil Bupati Hairiah Sambangi BE KRAF

TRIBUNPONTIANAK/ HUMAS PROTOKOL PEMKAB SAMBAS

Wakil Bupati Sambas Hj Hairiah saat berkunjung ke Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (BE KRAF) Kementerian BUMN, pada saat itu ia diterima oleh Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Dalam Negeri BE KRAF, Hassan Abud dan Kepala Biro Perencanaan Keuangan BE KRAF Ahmad Rekotomo.