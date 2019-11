Agnes Monica Ungkap Perasaan Sedihnya Pada Musisi Anji, Buntut Kontroversi Ucapan Agnez di New York. 

JAKARTA - Musisi Anji membagikan unggahan berupa percakapan dirinya dengan Agnez Mo di direct message Instagram terkait kontroversi ucapan Agnez dalam wawancara dengan program BUILD Series di New York, Amerika Serikat.

Unggahan tersebut disertai foto Agnez Mo tengah mencium bendera Merah-Putih yang membalut tubuhnya.

Anji mengatakan, ia telah mendapat izin dari Agnez untuk membagikan percakapan tersebut.

"Everyone who watches that show know more about Indonesia and the reasons why is because i ALWAYS bring up that im Indonesian (citizen)," kata Agnez kepada Anji seperti dikutip Kompas.com dari instagram @duniamanji, Rabu (27/11/2018).

Kepada Anji, penyanyi yang bernama lengkap Agnes Monica Muljoto itu justru heran dengan setiap orang yang masih mempertanyakan nasionalismenya.

"Kalo aku ga bangga jd orang Indonesia, ngapain ak bawa2 terus dan selalu bring Indo traditional culture?? Sedih aja," ungkap Agnez.

Untuk diketahui, Agnez kerap membawa sentuhan budaya Indonesia dalam video klip lagunya.

Pelantun lagu 'Coke Bottle' itu menjelaskan maksud dari ucapannya saat itu yang kini menjadi kontroversial.

"Hehe.. padahal aku ngomong soal darahku. Ancestor. Tapi, justru maksudnya bahwa walaupun aku minority (dan berbeda), tapi justru Indonesia mengajarkan culture INCLUSIVITY. Bhinneka tunggal ika. Lol. Tapi malah disalahartikan," ujarnya.

Lebih lanjut, Agnez mengatakan ia tumbuh dalam budaya yang beragam.