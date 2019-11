Rupiah Menguat 0,04 Persen di Level Rp 14.062 per Dolar AS

PONTIANAK - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat tipis di awal perdagangan Selasa (12/11).

Pada pukul 08.59 WIB pagi ini, kurs rupiah spot menguat 0,04% ke Rp 14.062 per dolar Amerika Serikat (AS) dari penutupan perdagangan kemarin pada Rp 14.067 per dolar AS.

Penguatan rupiah beriringan dengan penguatan mayoritas mata uang kawasan Asia.

Berdasarkan data Bloomberg, hanya mata uang yen dan dolar Hong Kong yang pagi ini melemah terhadap the greenback.

Sementara indeks dolar justru menguat lagi setelah turun pada penutupan perdagangan kemarin.

Pagi ini, indeks dolar berada di 98,21. Indeks yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia ini bertahan di atas 98 sejak Kamis pekan lalu.

Chang Wei Liang, macro strategist DBS Bank Singapore mengatakan, pasangan mata uang USD/IDR akan stabil dalam jangka pendek.

Dia memperkirakan, rupiah akan terkonsolidasi pada kisaran Rp 14.000-Rp 14.150 per dolar AS.

