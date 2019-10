Rupiah Menguat di Level Rp 14.069, Berikut Nilai Tukar Mata Uang Lainnya

Rupiah kompak menguat bersama mayoritas mata uang Asia lainnya pada awal perdagangan Selasa (22/10).

Dilansir dari Kontan.co.id, pukul 08.03 WIB, rupiah ada di Rp 14.069 per dolar Amerika Serikat (AS), menguat 0,08 persen dari sehari sebelumnya yang ada di Rp 14.081 per dolar AS.

Bahkan rupiah menempati posisi kedua sebagai mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah yuan China yang menguat 0,12 persen terhadap dolar AS.

Sementara itu, won Korea menguat 0,04%, dolar Taiwan menguat 0,03 persen, rupee India menguat 0,02 persen, dolar Singapura menguat 0,02 persen, peso Filipina menguat 0,02 persen, dolar Hong Kong menguat 0,01 persen.

Di Asia, hanya baht Thailand dan yen Jepang yang pagi ini melemah terhadap dolar AS masing-masing sebesar 0,01 persen dan 0,06 persen.

Indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia pagi ini ada di level 97,29, turun tipis dari sehari sebelumnya yang ada di 97,32.

