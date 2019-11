Harga Tiket Babak 8 Besar Liga 2, Termurah Rp 15 Ribu | Berikut Link Pembelian Online

LIGA 2 - Panitia secara resmi telah merilis harga tiket babak 8 besar Liga 2 2019.

Dikutip Tribunpontianak.co.id dari laman ligadua.cognitix.id, harga tiket paling mahal dibanderol dengan harga Rp 50 ribu.

Sedangkan, harga tiket termurah Rp 15 ribu, dan yang di tengah seharga Rp 35 ribu.

Tiga harga itu ditentukan sesuai dengan kategori masing-masing, di antaranya kateogri VIP Barat seharga Rp 50 ribu.

Sedangkan, kategori normal di bagian Timur yang dibanderol seharga Rp 35 ribu.

Terakhir, di bagian utara dan Selatan yang dibanderol paling murah Rp 15 ribu.

"* Tax and services fee are in (* Pajak dan biaya layanan sudah termasuk)," tulis laman ligadua.cognitix.id.

Pembelian tiket pertandingan babak 8 besar Liga 2 2019 sendiri bisa dipesan melalui online.

Link Pembelian Tiket

Babak 8 besar Liga 2 2019 atau babak perempatfinal akan berlangsung pada 9-17 November 2019.