BTS Segera Merilis 'Make It Right' Versi Akustik, Cek Lirik Lagu dengan Terjemahannya!

BTS Segera Merilis 'Make It Right' Versi Akustik, Cek Lirik Lagu dengan Terjemahannya!

BTS akan merilis versi akustik "Make It Right" yang menampilkan penyanyi dan penulis lagu Amerika, Lauv pada 8 November 2019 pukul 18:00 KST.

Lagu ini dikatakan menampilkan melodi gitar lirik dan suara akustik dengan meminimalkan penggunaan instrumen listrik.

Lagu ini dideskripsikan untuk menciptakan nuansa ringan dan manis menggunakan gitar akustik, bass, dan keyboard.

• Kronologi Kecelakaan Mobil Jungkook BTS, Rekan Jimin Tabrak Taksi hingga Kondisi Terkini, Tersangka?

• UPDATE Insiden Kecelakaan Jungkook BTS, Klarifikasi Polisi hingga #JungkookWeLoveYou Trending

• Repetisi Industri Memilih Lagu K-Pop Terbaik Tahun 2019, Boy With Luv BTS Teratas

Ini akan menangkap telinga pendengar dengan melodi akustik yang sangat memikat.

"Make It Right" adalah lagu dari album BTS, Map of the Soul: PERSONA, yang dirilis pada bulan April 2019.

Penyanyi-penulis lagu global Ed Sheeran berpartisipasi dalam penulisan lagu tersebut.

"Make It Right" berada di peringkat ke-95 di tangga lagu "Hot 100" Billboard ketika pertama kali dirilis bersama dengan album.