Repetisi Industri Memilih Lagu K-Pop Terbaik Tahun 2019, 'Boy With Luv' BTS Teratas

Dalam perayaan ulang tahun ke 15, outlet berita Joy News 24 melakukan survei terhadap 200 orang dalam yang bekerja di industri hiburan.

Dilansir dari Soompi, dari 19 Oktober hingga 26 Oktober, orang dalam termasuk direktur produksi, perwakilan dari agensi dan perusahaan produksi, jurnalis menamai trek yang menurut mereka adalah lagu terbaik dari 2019 dan menyusun daftar.

Lihatlah Top 8 di bawah ini!

1. "Boy With Luv" BTS - 70 poin

2. “How Can I Love the Heartbreak, You’re the One I Love” AKMU - 17 poin

3. Jang Beom June’s “Your Shampoo Scent in the Flowers” from JTBC’s “Melo Is My Nature” – 16 points

4. “DALLA DALLA” ITZY– 15 points

5.“For Lovers Who Hesitate” Jannabi – 9 points

6. “Gotta Go” Chungha – 8 points