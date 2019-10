Gading Marten & Juria Hartmans Saling Lempar Pujian saat Teman Pevita Pearce Nyanyi, Sinyal Pacaran?

Kehidupan aktor Gading Marten memang tengah menjadi sorotan.

Lantaran pasca berpisah dari Gisella Anastasia, anak dari aktor Roy Marten ini beberapa kali diberitakan dekat dengan beberapa wanita cantik.

Kabar kedekatan antara aktor berbakat Gading Marteen dan Juria Hartmans memang tengah hangat menjadi perbincangan publik.

Sejak unggahan Gading saat mengantar kepulangan Juria ke Negara asalnya hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari Gading perihal kedekatan keduanya tersebut.

Meskipun Gading belum memberikan kepastian, namun Gading juga memberi pengakuan publik bahwa dirinya menyebut Juria sebagai 'girlfriend'.

Namun baik Gading atau Juria tak lagi sungkan untuk menunjukkan kedekatan mereka ke publik.

Dilansir dari Nakita, beberapa kali Gading memberikan komentar dalam setiap unggahan foto Juria Hartmans, yang mana setiap komentar tersebut rupanya mencuri perhatian publik.

Baru -baru ini Juria memposting video dirinya yang tengah bermain gitar dan menyanyikan sebuah lagu bernuansa kenangan "Monokrom" milik Tulus.

"I only learned this song yesterday cause so many of you requested it. Not the kind of song I usually sing so here is a bad cover (emoji) ! TULUS - MONOKROM #indonesian #song," tulis Juria dalam unggahan videonya tersebut.