Rumor Kedekatan Gading Marten & Model Cantik Juria Hartmans Teman Pevita Pearce, Ini Tanggapan Gisel

Pasca cerai dari Gisella Anastasia, Gading Marten beberapa kali diberitakan dekat dengan beberapa wanita cantik.

Gading Marten kembali dikabarkan sedang dekat dengan seorang model bernama Juria Hartmans.

Juria Hartmans merupakan teman artis peran Pevita Pearce.

Saat ditanya perihal kedekatannya dengan Juria, Gading mengaku mengenalnya.

"Memang kenal. Memang temennya Pevita dan dia (Juria Hartmans) memang cakep beneran cantik," ujar Gading kepada Kompas.com di Grand Indonesia, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2019) malam.

Baca: Video Penyesalan Gisel Cerai Dari Gading Marten Viral, Banyak Tak Tahu Ibu Gempi Hancur Selama Ini

Baca: Berawal Kerinduan Gempita, Gisella Anastasia Nyesal Cerai dari Gading Marten hingga Respon Wijin

Baca: DERETAN Artis Anggota DPR RI dan Harta Kekayaan, Krisdayanti hingga Mulan Jameela, Siapa Tertinggi?

Gading menampik kabar sudah berpacaran dengan Juria Hartmans.

Namun, Gading akan selalu berguyon saat ada orang yang bertanya tentang hubungannya dengan Juria.

"Kalau buat bercandaannya kan she's my girlfriend. She's a girl and she's my friend," kata Gading.

"Dah... Terima kasih. Doain saja," ujar Gading Marten lalu tertawa dan memilih menyudahi wawancara.