V BTS Kembali Toreh Catatan Baru di SoundCloud, Lagu Scenery, Winter Bear & 4 O'clock Kuasai Top 5

BTS, merupakan boyband Korea Selatan yang saat ini meraup kesuksesan dan ketenaran di industri musik.

Nama yang berdiri sebagai akronim untuk Bangtan Sonyeondan atau Beyond The Scene memiliki 7 anggota, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook.

Tidak banyak artis mapan yang merilis musik mereka secara gratis akhir-akhir ini tetapi band K-Pop yang populer BTS adalah salah satu artis yang melakukannya tanpa ragu.

Hampir semua member dalam band beranggotakan 7 orang ini telah merilis lagu solo mereka.

Baik itu komposisi asli mereka, kaset-kaset campuran mereka atau sampul lagu di situs stealthSoundCloud.

Salah satu member baru-baru ini membuat sejarah dan lagi-lagi hari ini mereka mencapai tonggak sejarah baru.

Kim Taehyung alias V BTS adalah satu-satunya anggota yang memiliki 5 lagu di Top 10 yang paling banyak mendengarkan trek BTS di SoundCloud.

Baca: Tak Hanya Tampan, Jin BTS Kembali Jadi Sorotan Karena Keindahan Bagian Tubuh Ini, Yuk Simak Fotonya!

Baca: Foto Penampakan BTS Kelelahan Seusai Pertunjukan Kembali Tersebar, ARMY Sebut Momen Legendaris

Baca: BTS Puncaki Album Terlaris Global Tahun 2019, Ungguli Billie Eilish, Arianda Grande & Tayor Swift

Dua cover V BTS - Hug Me yang juga menampilkan member band J-Hope juga dan Adele's Someone like You, baru-baru ini bergabung dengan daftar lagu aslinya- 4 o'Clock (menampilkan anggota band RM), Winter Bear dan Scenery di Top 10 yang paling sering dialirkan Lagu BTS.