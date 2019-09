SMPN 1 Pontianak Menuju Sekolah Sehat Terbaik Se-Indonesia 2019

PONTIANAK - Setelah masuk nominasi tiga besar Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional, kini tim verifikator pusat tengah memverifikasi SMPN 1 Pontianak untuk menjadi yang terbaik dari tiga besar tersebut.

Ada tiga kategori dalam penilaian sekolah sehat, yakni The Best Performance, The Best Achievement dan The Best Attitude.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Mulyadi menuturkan bahwa semua sekolah di Pontianak sudah sehat saat ini dan SMPN Kota Pontianak adalah yang mewakili Pontianak.

Pemkot Pontianak menjadikan semua sekolah memenuhi standar sekolah sehat dengan mengintegrasikan segala pembinaan dan program yang ada.

Ia menjelaskan beberapa waktu lalu sekolah-sekolah di Pontianak dilakukan penilaian oleh tim yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama.

Hasil penilaian tim tersebut, SMPN 1 Pontianak berhasil masuk nominasi tiga besar tingkat nasional dan mewakili Kalbar.

"Hari ini diturunkan tim untuk melakukan verifikasi dengan mencocokkan antara apa yang sudah dinilai dengan apa yang sudah dipaparkan kepala sekolah dengan kondisi ril yang sebenarnya," ujar, Mulyadi saat diwawancarai awak media, Jumat (27/9/2019).

Sebelumnya Kota Pontianak pernah meraih juara tiga sekolah sehat tingkat nasional yakni SMAN 1 Pontianak dan ia berharap kali ini SMPN 1 bisa memperoleh hal serupa dengan fasilitas yang ada.

Penilaian sekolah sehat bukan semata dari bangunan gedung, Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan lainnya.

Banyak hal yang menjadi faktor penilaian sebab program yang sekarang ini adalah sekolah sehat berkarakter.

"Kalau sebelumnya hanya penilaian sekolah sehat, sekarang penilaian sekolah sehat berkarakter. Selain itu juga ada komponen-komponen lain, termasuk pembinaan pada anak didik," ujarnya. (*)

