Tim Verifikator Sekolah Sehat 2019 Nilai SMPN 1 Pontianak Berpeluang Jadi yang Terbaik

PONTIANAK - Tim Verifikasi Sekolah Sehat, Suripno yang hadir langsung memverifikasi SMPN 1 Pontianak menuturkan ada empat kementerian yang tergabung dalam tim untuk program penilaian sekolah sehat.

"Kegiatan terdiri dari empat kementerian, Kemendiknud, Kemenkes, Kemendagri dan Kementerian Agama," ucap Verifikator, Suripno saat diwawancarai, Jumat (27/9/2019).

Ia menjelaskan verifikasi ini dimulai tanggal 23 September dan berakhir tanggal 8 Oktober.

Verifikasi bermaksud menunjau hasil dari penilaian lomba sehat dan saran-saran yang diberikan tim penilai beberapa waktu lalu.

"Kali ini kita memverifikasi dan melihat apakah rekomendasi sudah ditindaklanjuti atau belum," tegasnya.

Kategori lomba sekolah sehat tahun ini ada tiga yaitu, The Best Performance, The Best Achievement dan The Best Attitude yang diperuntukan bagi sekolah Best Performance maupun Best Achievement.

Best Attitude adalah melihat karakter para siswa yang ada.

Best Performance untuk melihat sekolah yang ada diperkotaan dengan sarana prasana tercukupi.

Sedangkan kategori Best Achievement untuk sekolah di kabupaten yang jauh dari perkotaan.