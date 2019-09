Promo JTF, Terbang ke Jakarta PP Plus Menginap 4 Hari 3 Malam Hanya Rp 1,73 Juta

PONTIANAK - Ada yang menarik dalam pelaksanaan Jakarta Travel Fair (JTF) 2019 di Pontianak pada 27-29 September 2019. Yakni kehadiran promo dan diskon yang akan muncul di event yang akan berlangsung di Ayani Megamal ini.

Tak tanggung-tanggung akan ada promo harga mulai dari Rp 1.730.000 untuk terbang ke Jakarta (PP) sekaligus menginap empat hari tiga malam di hotel berbintang. Program One Hour Crazy Sale ini bisa pengunjung atau warga Pontianak buru pada Sabtu (28/9/2019) sore.

Promo lain yang tak kalah menarik yakni bisa menginap di hotel berbintang mulai dari harga Rp 99 ribu. Masih banyak promo lainnya seperti diskon harga paket Rp 100 ribu setiap pukul 13.00-14.00 WIB selama pelaksanaan pameran.

Endradjaja Wahyu perwakilan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menjelaskan pemilihan Kota Pontianak sebagai pelaksanaan event karena melihat potensi dan animo yang ditunjukkan masyarakat Pontianak dan Kalbar pada umumnya sangat besar.

Berdasarkan data untuk flight saja sehari Jakarta-Pontianak hingga 20 flight dengan rata-rata okupansinya 80 persen.

“Ini merupakan kali keempat kami melaksanakan event serupa di Pontianak. Dahulu, namanya itu Jakarta Tourism Expo, sekarang kita ganti jadi Jakarta Travel Fair. Sekarang ini DKI Jakarta dari sektor jasa sangat besar sumbangsih terhadap PAD,” ungkap Endradjaja saat konferesi pers dengan jurnalis Pontianak, di Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu (25/9/2019).

Menurutnya jumlah kunjungan ke Jakarta per tahunnya mencapai 34,1 juta. Lewat JTF, konsumen bisa mendapatkan paket wisata lebih murah karena masing-masing peserta bekerjasama dan bersinergi dengan memberikan harga promo kepada masyarakat.

“Inilah satu di antara keuntungan melakukan perjalanan wisata melalui sistem paket an ini juga menjadi tren di dunia pariwisata wisata internasional dan diharapkan pelaksanaan JTF 2019 di Pontianak akan mampu meningkatkan mobilitas wisatawan di kedua daerah yakni Jakarta dan Pontianak,” ujar Endradjaja.

Nuriko Sari, Perwakilan Industri Pariwisata Hotel, menyebutkan lewat pelaksanaan JTF, pihaknya akan memfasilitasi informasi yang dibutuhkan warga Pontianak.

“Kita ingin membantu masyarakat, misalnya mereka ke Jakarta mau kemana? Terus, jika tinggal di Kawasan Jakarta Barat, nah di sana ada hotel apa saja, lalu dekat ke mana untuk destinasi wisata. Lalu di JTF kami juga hadirkan harga murah dari Rp 99 ribu hingga Rp 499 ribu,” ungkapnya yang juga menjabat Director of Sales at The Media Hotel & Towers.

District Sales Manager Citilink Pontianak, Moh Ubaidillah, mengatakan Citilink antusias dalam event ini bahkan rutin ikut serta. Untuk promo, lanjutnya akan ada promo diskon 10 persen untuk tujuan lokal dan diskon hingga 20 persen untuk rute internasional.

“Lalu akan ada promo satu jam heboh setiap jam 19.00-20.00, silakan masyarakat Pontianak untuk hadir dan tidak melewatkan kesempatan ini,” sampai Ubaidillah.

Operator lain yang turut hadir adalah Sriwijaya Group. Ronel Sangkay, GM Sriwijaya Air Kalimantan menyebutkan event JTF adalah kesempatan yang sangat bagus bagi masyarakat untuk mendapatkan harga tiket yang bagus.

“Sriwijaya akan memberikan harga istimewa yakni Rp 940 ribu. Jadi silakan masyarakat menikmati event JTF ini,” ujar Ronel.