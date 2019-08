Pengamat Erdi Nilai Kinerja Sutarmidji-Ria Norsan Telah Baik di Tahun Awal Pemerintahan

PONTIANAK - Pengamat Kebijakan dan Politik Untan, Dr. Erdi, M.Si menilai kinerja Midji-Norsan dijelang setahun kepemimpinannya sudah baik.

Berikut penuturannya.

Midji Norsan, saya nilai sudah baik dalam setahun kinerjanya dan menunjukan sejumlah keberhasilan.

Pertama ialah perbaikan layanan kesehatan dengan membawa RSUD dr. Soedarso yang representatif dan secara pelan pasti hendak membuat dokter tidak berdiri di dua kaki yang selama ini menjadi benalu atas kemandirian RSUD dr. Soedarso.

Kedua, Perkembangan desa mandiri yang signifikan target 40 dalam 5 tahun ternyata tercapai hanya 1 tahun dan bahkan melampai targer rencana 5 tahun itu.

Ketifa, Efesiensi anggaran sehingga dapat memberi beasiswa 1200 siswa SMA, SMK dari pemangkasan biaya perjalanan dinas.

Keempat, Efektivitas pemangkasan anggaran tidak perlu sehingga dapat menambah kuantitas perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

Baca: Pengamat Yulius Yohanes Nilai Setahun Kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan Banyak Pencitraan

Baca: Midji-Norsan: Tolak dan Lawan Racun Demokrasi, Jangan Golput

Baca: PN Jaksel Menangkan Caleg Gerindra, Ini Kata Kata Pengamat Hukum Tata Negara, Turiman

Kelima, Bantuan sosial uang langsung by name by adress pada 2000 KK miskin untuk sambung api PLN dari dana rehab rumah yang tidak terlaksana sebelumnya.

Keenam, Penambahan modal atau saham kerja pada PT. Bank Kalbar dari silpa tahun sebelumnya Rp. 50 M menjadi Rp. 150 M silpa.

Dan ketujuh, Mendorong dan mempercepat realisasi pemprov Kapuas Raya sehingga nanti akan masuk dana pusat untuk percepatan pembangunan.

Cek 10 Berita Pilihan Tribun Pontianak di Whatsapp Via Tautan Ini: Tribun Pontianak Update