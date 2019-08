Apresiasi Rencana Pemprov, Erdi: Cepat Menyelsaikan Persoalan Kemiskinan dan Ketertinggalan

PONTIANAK - Akademisi FISIP Untan dan Staf Ahli Rektor Bidang Kerjasama, Dr Erdi mengapresiasi gagasan gubernur Kalbar yang akan memberikan bantuan kepada 2000 rumah bagi keluarga tidak mampu untuk pemasangan aliran listrik.

Dr Erdi sangat mengapersiasi rencana gubernur Kalbar dan turut bahagia walaupun ini bukan diterima oleh dirinya. Tapi keluarga tidak mampu .

"Saya berikan apresiasi yang tinggi kepada gubernur Kalbat atas atensinya untuk membantu menerangi rumah tangga keluarga miskin supaya diberi aliran listrik," ujar Dr Erdi, Senin (26/8/2019).

Ia mengatakan bahwa 2000 Rumah adalah jumlah yang sangat luar biasa.

" Kita berharap GM PLN Kalbar segera menghadap Gubernur Kalbar untuk merealisasikan secepat mungkin dan menindak lanjuti program ini supaya nyata . Bila perlu pasang dulu kepada masyarakat, soal biaya nanti berunding antara GM PLN dengan Gubernur ," ujarnya.

Ia berharap jangan sampai PLN memasang tidak sesuai alokasi yang sudah ditentukan.

"Misalkan Sintang ada 500 rumah, jangan pula di pasang 600. Tidak sesuai jadinya," ucapnya.

Dr Erdi berharap GM PLN Kalbar segera menemui Gubernur Kalbar untuk pelaksanaan ini secepatnya sesuai dengan kapasitas daerah karena guhernur hanya memberikan sebanyak 2000.

Sementara jumlah masyarakat miskin di Kalbar lebih dari 2000. Oleh karena itu program Gubernur Kalbar dimana saja menggunakan by name by adress dibuat oleh pemprov sedemikian rupa dan diserahkan ke GM. Tugas PLN mengeksekusi nya dengan seluruh jajaran yang ada di wilayah Kalbar.

