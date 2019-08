Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili saat melepaskan tendangan bebas yang berbuah Gol ke gawang Tim All Star Kecamatan Tekarang.

Bupati Sambas Beraksi di Lapangan Hijau, Cetak Satu Gol dalam Pembukaan Turnamen Sepakbola Tekarang

SAMBAS - Pembukaan turnamen sepakbola Tekarang, di meriahkan dengan pertandingan eksibisi Tim All Star Gabsis Sambas yang di ikuti oleh Bupati Sambas vs Tim All Star Kecamatan Tekarang, Minggu (18/8/2019).

Pertandingan yang di laksanakan di Lapangan Sepakbola Rambaian Tekarang. Itu di padati oleh ribuan penonton.

Tidak hanya Bupati Sambas, di pertandingan itu juga diikuti Asisten 1 Bupati Sambas Sunaryo, Heri Aprizal Kabid Olahraga Dispora, dan lain-lain yang sama-sama beraksi di atas ''lapangan hijau'' tersebut.

Di kesempatan itu, Bupati Sambas mencetak satu gol ke Gawang Tekarang All Star. Dan mengantarkan kemenangan bagi Gabsis Sambas All Star dengan skor 2-1 bahi tim Gabsis Sambas All Star.

Tidak hanya mencetak gol, Atbah juga memberikan asis kepada Gol pertama dicetak oleh Haryanto.

Pada kesempatan itu, setelah mendapat umpan yang cukup baik dari Bupati Atbah, yang berposisi sebagai sayap kiri.

Sedangkan Gol Kedua Gabsis Sambas All Star di cetak oleh Atbah melalui tendangan bebas jarak 30 Meter dari sebelah kanan kiper.