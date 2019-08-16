Ramalan Zodiak
RAMALAN ZODIAK Hari Minggu 18 Agustus 2019, Ide-Ide AQUARIUS & ARIES, Optimismu Dikagumi CAPRICORN
Anda akan memliki suasana hati yang bersifat membangun dan energetik, dan Anda akan mendapatkan ide-ide yang realistis.
astrotalk.com
RAMALAN ZODIAK Hari Minggu 18 Agustus 2019, Ide-Ide AQUARIUS & ARIES, Optimismu Dikagumi CAPRICORN
RAMALAN ZODIAK Hari Minggu 18 Agustus 2019, Ide-Ide AQUARIUS & ARIES, Optimismu Dikagumi CAPRICORN
Akhir pekan kembali tiba.
Weekend kali ini pasti akan jadi hari yang ditunggu.
Ini adalah waktunya untuk kalian kembali mencharger semangat kalian.
Banyak hal yang bisa kalian lakukan.
Seperti Aquarius dan Aries yang dipengaruhi ide-ide positif.
Lalu bagaimana dengan zodiak lainnya.
Cek yuk bagaimana Ramalan Zodiak kamu, Minggu (18/8/2019) yang dilansir dari ramalan-harian.com:
1. Aries : 21 Maret - 20 April
Anda benar tidak mengambil rumor ini secara serius.
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Dhita Mutiasari
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Penulis: Dhita Mutiasari
Editor: Dhita Mutiasari
Sumber: Tribun Pontianak