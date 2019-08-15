ZODIAK
VIDEO: Ramalan Zodiak Hari Ini | Zodiak Hari Ini | Zodiak Leo dan Pisces Ada Kejutan Virgo & Libra
RAMALAN ZODIAK Leo, Gemini, Virgo, Sagitarius, Taurus, Cancer, Scorpio, Libra, Capricorn, Aries, Aquarius dan ramalan zodiak Pisces.
VIDEO: Ramalan Zodiak Hari Ini | Zodiak Hari Ini | Zodiak Leo dan Pisces Ada Kejutan Virgo & Libra
RAMALAN ZODIAK Leo, Gemini, Virgo, Sagitarius, Taurus, Cancer, Scorpio, Libra, Capricorn, Aries, Aquarius dan ramalan zodiak Pisces.
Berikut ini ramalan zodiak edisi, Jumat (16/08/2019), dikutip dari ramalan-harian.com.
Libra; Anda akan mendapatkan beberapa kabar baik. Optimisme Anda akan hidup kembali, dan membawa keberuntungan pada Anda!
Anda harus mengurangi pikiran-pikiran yang ada di kepala Anda dan menghentikan semua yang Anda pertimbangkan.
Anda bekerja terlampau keras - bernapaslah!
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Berikut ramalan zodiak selengkapnya:
Aries
21 Maret - 20 April
Anda akan belajar lebih banyak tentang seseorang yang dekat dengan Anda.
Bersikaplah bijaksana! Anda merasakaan hasrat yang tidak tertahankan untuk menikmati kesenangan hidup, tapi Anda akan sulit melakukannya karena Anda tidak bisa rileks.
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