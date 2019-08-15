ZODIAK

CINTA - Zodiak Hari Ini Jumat 16 Agustus! Nasib Cinta Zodiak TAURUS & PISCES Tak Sebaik CANCER & LEO

RAMALAN ZODIAK Sagitarius, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, Libra, Capricorn, Leo, Gemini, Aries, Aquarius dan ramalan zodiak Pisces.

CINTA - Zodiak Hari Ini Jumat 16 Agustus! Nasib Cinta Zodiak TAURUS & PISCES Tak Sebaik CANCER & LEO
KOLASE/TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
CINTA - Zodiak Hari Ini Jumat 16 Agustus! Nasib Cinta Zodiak TAURUS & PISCES Tak Sebaik CANCER & LEO. 

CINTA - Zodiak Hari Ini Jumat 16 Agustus! Nasib Cinta Zodiak TAURUS & PISCES Tak Sebaik CANCER & LEO

RAMALAN ZODIAK Sagitarius, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, Libra, Capricorn, Leo, Gemini,  Aries, Aquarius dan ramalan zodiak Pisces.

Intip ramalan percintaan zodiak kamu edisi, Jumat (16/08/2019), dikutip dari ramalan-harian.com:

Aquarius; Anda akan belajar banyak hal dari diskusi-diskusi Anda.

Sikap Anda yang tenang dan keyakinan batin Anda akan meningkatkan pesona Anda. Kemampuan Anda untuk tetap tenang akan memberikan Anda kesuksesan yang terbesar.

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Berikut ramalan CINTA zodiak selengkapnya;

Aries
21 Maret - 20 April

Standar Anda terlalu tinggi dan hal ini akan membuat Anda pusing.

Akan baik untuk membangun jembatan antara standar Anda dan kenyataan yang ada, daripada membiarkan diri Anda merasa kecewa.

Taurus
21 April - 20 Mei

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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