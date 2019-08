Kang Daniel Menunda Pertemuan Penggemar Di Hong Kong, Agensi Ungkap Alasannya!

Agenda jumpa fans Kang Daniel di Hongkong alami penundaan.

Hal tersebut disampaikan oleh KONNECT Entertainment yang memberi tahu penggemar melalui situs webnya bahwa Kang Daniel telah menunda pertemuan penggemar di Hong Kong untuk saat ini, Selasa 13 Agustus 2019.

Agensi menyatakan, "Kami memberi tahu Anda bahwa‘ Pertemuan Kang Daniel Fan: Color On Me in Hong Kong "yang dijadwalkan 18 Agustus telah ditunda. Karena keadaan saat ini, kami memutuskan untuk menunda acara setelah banyak pertimbangan dengan penyelenggara acara UnUsUaL Entertainment dan Sun Entertainment Hong Kong. ”

Mereka melanjutkan dengan demikian pihaknya berharap pengertian sejumlah pihak untuk dapat memaklumi.

"Kami meminta pengertian Anda karena ini merupakan keputusan untuk keselamatan artis, staf, dan penggemar yang berpartisipasi dalam acara tersebut."

Sun Entertainment Concert juga memposting pemberitahuan di halaman Facebook-nya dalam bahasa Cina dan Inggris

Sebelumnya, pihak manajemen menjelaskan penyebab jumpa penggemar Kang Daniel ditunda tersebut.

"Demi keselamatan semua pihak," demikian diungkapkan labelnya Konnect Entertainment.

Jumpa penggemar yang seharusnya dijadwalkan pada tanggal 18 Agustus 2019 di Hongkong bertajuk 'Color on Me in Hongkong'.

Jadwal baru akan segera diumumkan setelah penundaan tersebut.

Menurut labelnya, mereka merasa jumpa penggemar perlu ditunda jadwalnya demi keamanan Kang Daniel, sta, dan para penggemar.

Penundaan tersebut dilakukan setelah mereka berbicara dengan produser konser dari UnUsUal Entertainment dan Sun Entertainemnt,

Sementara itu, demonstrasi di Hongkong masih berlanjut.

Sejumlah acara ditunda demi keamanan.

Sebelumnya, Kang Daniel merilis album solo debutnya.

Album bertajuk Color On Me dirilis pada Kamis (25/7/2019) tepat pukul 18.00 waktu Korea atau 16.00 WIB.

Pada saat yang sama ia merilis video musik untuk lagu andalannnya, " What Are You Up To".

Lagu itu menampilkan suara berat Kang Daniel. Ia juga terlibat dalam penulisan liriknya.

Sementara itu musiknya digarap oleh Devine Channel.

Dalam video musik itu, Kang Daniel menampilkan koreografi yang apik sesuai musiknya yang trendi.

Seperti judul albumnya, video musik untuk "What Are You Up To" menampilkan Kang Daniel dalam busana dengan warna mencolok.

Ia mengenakan setelan berwarna pink, biru terang, putih, kaus kuning di balik jas hitam, bahkan overall ungu.

Rumor Skandal Asmara Kang Daniel dan Jihyo TWICE dan Klarifikasi Pihak Agensi

Jihyo dan Kang Daniel (Kolase TribunStyle)

Beberapa waktu lalu, mantan member Wanna One ini Kang Daniel, dengan Jihyo TWICE diterpa rumor pacaran.

Namun hingga saat ini skandal kencan ini telah menemui titik terang.

Hal tersebut terjadi setelah Dispatch mengunggah foto mereka saat berkencan di rumahnya di Hannam-dong pada Kamis (1/8/2019).

Berdasakan keterangan Dispatch, keduanya pun telah berkencan sejak awal tahun 2019 ini.

Menanggapi hal ini, KONNECT dan JYP pun telah mengonfirmasikan kalau keduanya memang sedang dalam hubungan yang dekat.

Tak hanya agensi, akhirnya Kang Daniel sendiri pun ikut berkomentar.

Kang Daniel meminta maaf kepada penggemar karena tidak bisa memberitahu mereka terlebih dahulu.

Hal itu dia sampaikan lewat laman resminya di Fancafe.

Kang Daniel berulang kali berterima kasih kepada para penggemar.

Dia juga menekankan kalau yang membuatnya semangat hingga bisa seperti sekarang adalah cinta dari para penggemar.

"Halo. Ini Kang Daniel.

Pertama-tama, aku ingin mengucapkan maaf kepada setiap orang yang terkejut karena berita ini. Aku yakin kalian memikirkannya sepanjang hari, dan aku khawatir kalau aku terlambat memberi tanggapan.

Aku sangat menyesal tidak bisa memberitahu kamu sebelumnya.

Banyak hal telah terjadi selama perjalananku hingga dapat seperti sekarang.

Ada masanya ketika aku merasa lelah, tapi penggemar adalah alasanku untuk tetap berdiri tegak. Aku ingin menegaskan ini.

Selama masa hiatusku yang panjang, aku merasa terluka dan mengalami masa sulit karena rumor tidak baik.

Tapi alasanku kenapa aku tetap bisa berdiri tegak dan meneruskan perjuanganku adalah dukungan dari penggemar.

Terima kasih banyak untuk foto, pesan, dan acara di Fancafe serta pesan-pesan dan cinta yang selalu kalian sebarkan di Subways.

Setiap kali aku mengunjungi Cafe dan Subways, aku selalu melihat cinta kalian, yang memungkinkan aku untuk mempersiapkan albumku. Aku tidak pernah membayangkan cinta kalian sebesar ini sebelumnya.

Tujuan dan keinginanku adalah untuk membalas semua cinta penggemar sebaik mungkin.

Untuk melakukannya, aku harus melakukan semuanya sebaik mungkin sebagai Kang Daniel.

Aku menerima lebih dari cukup dari kalian dan aku bersyukur akan ini. Aku akan berusaha membalasnya lebih dari ini.

Besok, aku akan menjadi Kang Daniel yang lebih baik dari yang sekarang.

Terima kasih banyak telah menemaniku." ujar Kang Daniel yang dikutip Grid.ID dari Koreaboo.

Semangat Kang Daniel.