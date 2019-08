Setelah Kang Daniel & Jihyo TWICE, Kini Rumor Pacaran Heechul Suju & Momo TWICE Gemparkan Fans

Setelah Kang Daniel & Jihyo TWICE, Kini Rumor Pacaran Heechul Suju & Momo TWICE Gemparkan Fans

Setelah Kang Daniel dan Jihyo TWICE, kali ini pasangan Heechul Super Junior Momo TWICE kembali mengagetkan penggemar dengan rumor jalinan kasih mereka.

Heechul Super Junior (36) dan Momo TWICE (23) dikabarkan telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun.

Dilansir dari Allkpop, satu outlet media melaporkan pada hari ini, Selasa (6/8/2019) bahwa Heechul dan Momo berkenalan setelah tampil bersama di variety show di 2017, kemudian secara bertahap tumbuh menjadi sepasang kekasih sesudahnya.

Baca: Rose BLACKPINK Tak Lagi Masukkan Kill This Love di Profil Instagramnya, Isyarat Segera Debut Solo?

Baca: Deretan Seleb Korea Tampil dengan Wajah Freckles, Suga BTS hingga Jennie BLACKPINK Makin Menakjubkan

Baca: Kang Daniel, Lisa BLACKPINK & Lay EXO Susul Masuk Nominasi Most Beautiful & Handsome Faces 2019

Menanggapi laporan tersebut, JYP Entertainment dan Label SJ telah menyatakan, "Kami sedang memeriksa masalah ini."

Beberapa waktu setelah rumor berpacaran antara Heechul Super Junior dan Momo TWICE Momo muncul di internet, Label SJ merilis pernyataan resmi penolakan yang singkat.

Label tersebut disampaikan pada 6 Agustus, "Heechul Super Junior dan TWICE's Momo benar-benar biasa, dekat dengan sunbae-hoobaes, dan rumor kencan itu palsu."ungkap sumber

Kembali pada tahun 2016, Momo muncul sebagai pemeran utama wanita di MV "Sweet Dream" Heechul dan Min Kyung Hoon.

Setelah itu, Heechul sering terlihat berbagi selca ramah dengan Momo melalui SNS ketika dua bintang muncul di program variety yang sama.

Momo dan Heechul (Koreaboo)

Rumor Berpacaran Sejak 2 Tahun