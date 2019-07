Kang Daniel, Lisa BLACKPINK & Lay EXO Susul Masuk Nominasi Most Beautiful & Handsome Faces 2019 

Kang Daniel, Lisa BLACKPINK & Lay EXO Susul Masuk Nominasi The 100 Most Beautiful & Handsome Faces of 2019

Setelah sebelumnya mengumumkan dua seleb Korea yakni V BTS dan Tzuyu TWICE dalam nominasi 'The 100 Most Beautiful Faces of 2019 dan The 100 Most Handsome Faces of 2019 atau 100 Wajah Tampan / Cantik 2019', kembali TC Candler membawa ke Instagram mereka mengungkapkan lebih banyak nominasi untuk '100 Wajah Tampan / Cantik tahun 2019' ini.

Pada 24 Juli ini, TC Candler kembali memasukkan nama Kang Daniel, Lay EXO dan Lisa masuk dalam deretan serupa.

Sebelumnya, Tzuyu dan BTS 'V dari TWICE telah siap untuk nominasi pada tanggal 22 Juli

Lebih banyak artis K-pop diperkirakan akan dinominasikan di masa depan.

Kang Daniel

Kang Daniel, pria kelahiran 10 Desember 1996 adalah penyanyi asal Korea Selatan. Ia dikenal setelah muncul pada acara Produce 101 Season 2.

Kang Daniel merupakan pemenang atau trainee yang berhasil menduduki peringkat pertama di acara tersebut dan otomatis menjadi center di grup idol jebolan Produce 101 Season 2, yaitu Wanna One.

Saat ini dia sedang disibukkan dalamm debut solo dan juga mendirikan perusahaan sendiri bernama Konnect Entertaiment.

2. Lisa BLACKPINK

Lalisa Manoban, gadis kelahiran 27 Maret 1997 yang lebih dikenal dengan julukannya Lisa, adalah seorang penyanyi, penari dan rapper asal Thailand yang berbasis di Korea Selatan.