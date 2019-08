Tips Kesehatan - Batuk Tak Sembuh Hingga Berminggu-minggu, Begini Cara Ampuh Mengatasinya!

Batuk yang tak kunjung pulih, tentu sangat pulih aktifitas.

Meskipun dianggap sebagai keluhan ringan, namun batuk yang bertahan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tidak boleh dianggap ringan.

Peter Dicpinigaitis, MD, direktur Montefiore Cough Center and profesor kedokteran di Albert Einstein College of Medicine di New York City mengatakan semua orang pernah batuk dan biasanya tidak berlangsung terlalu lama.

Tetapi, ada juga batuk yang berlangsung lama seolah tidak mau sembuh sehingga perlu ditangani oleh dokter.

Ilustrasi. (THINKSTOCKPHOTOS)

Dilansir dari kompas.com, berikut beberapa kemungkinan penyebab batuk berlangsung berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan.

1. Virus flu

Batuk yang berlangsung selama tiga minggu atau kurang kemungkinan besar disebabkan oleh flu biasa.

Tapi, kadang flu juga bisa menyebabkan batuk yang bertahan hingga satu bulan setelah gejala lain berakhir, biasanya jenis batuknya adalah batuk kering dengan lendir bening.

"Virus mengiritasi ujung saraf di saluran napas sehingga saluran ini menjadi sensitif selama beberapa waktu," kata Dr. Dicpinigaitis.