Solid Sepanjang Sesi, Akhirnya IHSG Berhasil Bangkit

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) rebound pada finis perdagangan hari Rabu (7/8/2019). Indeks bangkit +84 poin (+1,38%) ke level 6.204.

Indeks LQ45 +1,62% ke 976. Indeks IDX30 +1,69% ke level 535. IDX80 +1,42% ke 138. Indeks JII +1,16% ke posisi 669.

Indeks Kompas100 +1,64% ke 1.254. Indeks Sri Kehati +1,68 persen ke 390 dan Indeks SMInfra18 +1,70 persen ke level 334.

Saham-saham teraktif: MNCN, ANTM, BBRI, BBCA, ASII, POSA, BMRI.

Saham top gainers LQ45: ANTM, EXCL, ICBP, BBRI, BBTN, KLBF, TPIA.

Saham-saham top losers LQ45: TKIM, ASII, PTPP, LPPF, MEDC, BSDE, SCMA.

Nilai transaksi mencapai Rp8,71 triliun. Volume trading sebanyak 150,12 juta lot saham. Investor asing membukukan jual bersih -Rp216,97 miliar. Nilai tukar rupiah melemah -0,32% di level Rp14.215 terhadap USD (04.00 pm).

Bursa Asia

Market saham Asia melemah pada perdagangan hari Rabu (07/8), koreksi dalam 8 sesi secara langsung di tengah kekhawatiran terus menerus atas eskalasi perang dagang AS vs China. Akan tetap pelemahan dan kegelisahan pasar ditenangkan oleh AS yang berniat melanjutkan negosiasi konfli dagang dengan China.