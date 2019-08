Dosen UBSI Pontianak Beri Pelatihan Google My Business pada APERSI Kalimantan Barat

PONTIANAK - Kegiatan Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan kewajiban dari setiap dosen.

Dosen Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Kampus Kota Pontianak kali ini melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat di Kantor APERSI Kalimantan Barat, selasa (6/8/2019).

Dengan tema Pemanfaatan Google My Business Sebagai Media Promosi Perusahaan.

Kegiatan dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan dari Mei hingga Juni 2019 ini diikuti 15 peserta yang terdiri dari Staf Kantor APERSI Kalbar.

Ketua tim pengabdian, Wahyu Nugraha mengatakan tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada mitra, yakni APERSI Kalimantan Barat mengenai pengelolaan Google My Business sebagai teknologi atau platform dalam mempublikasikan perusahaan secara detail sehingga masyarakat mudah menemukan perusahaan melalui media internet.

“Diharapkan pelatihan ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang besar kepada APERSI Kalimantan Barat dalam mempublikasikan perusahaan sehingga nilai jual perusahaan juga akan semakin bertambah,”ujar Wahyu.

Ia menambahkan, serta dapat menumbuhkan motivasi untuk menyertakan teknologi dalam memudahkan pekerjaan sehari-hari, serta memberikan solusi dalam pemanfaatan media promosi perusahaan.

Salah satu pemateri, Lisnawanty menjelaskan tentang pemahaman mengenai manfaat dan penggunaan Google My Business sebagai media promosi perusahaan, meliputi pengenalan mengenai Google My Business, cara mendaftar Google My Business, cara melakukan verifikasi pada Google My Business dengan kartu pos, dan tips memanfaatkan Google My Business, serta implementasi pembuatan Google My Business untuk APERSI Kalimantan Barat.

Selain dosen Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, empat mahasiswa UBSI Pontianak juga dilibatkan dalam kegiatan ini sebagai pendamping peserta.

Salah satu peserta mengatakan sangat berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan pelatihan yang sangat bermanfaat ini dan berharap akan ada pelatihan lainnya yang membantu kami dalam mengelola dan mengembangkan APERSI Kalimantan Barat dengan memanfaatkan teknologi.