TRIBUNWIKI: Yuk, Kenali 9 Hakim Mahkamah Konstitusi

PONTIANAK - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

MK yang merupakan lembaga negara pengawal konstitusi diketahui mempunyai 9 hakim.

Berikut ke-9 hakim Mahkamah Konstitusi tersebut.

1. Anwar Usman (ketua).

Kelahiran Bima, 31 Desember 1956.

Pendidikan:

Sekolah Dasar Negeri Bima (1969)

PGAN di Bima (1973)

PGAAN di Bima (1975)

S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta (1984)

S-2 Program Studi Magister Hukum STIH IBLAM Jakarta (2001)

S-3 Program Bidang Ilmu Studi Kebijakan Sekolah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2010)

2. Aswanto

Kelahiran Palopo, 17 Juli 1964

Pendidikan:

Sekolah Dasar Negeri Komba Kecamatan Larompong (1975)

Sekolah Menengah Pertama Negeri Larompong tahun (1979)

Sekolah Menengah Atas Negeri II Makassar (1982)

S-1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (1986)

S-2 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1992)

S-3 Universitas Airlangga, Surabaya tahun (1999)

Diploma in Forensic Medicine and Human Rights, Institute of Groningen State University, Netherland (2002).

3. Arief Hidayat

Kelahiran Semarang, 3 Pebruari 1956.

Pendidikan:

SD, SMP, SMA di Semarang

S1- Fakultas Hukum UNDIP (1980)

S2 - Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga/UNAIR (1984)

S3 - Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro/UNDIP (2006)