Darah Awal Kehamilan Beda Loh dengan Menstruasi, Begini 5 Cara Bedakannya!

Darah menstruasi dengan darah awal kehamilan memang sangat serupa, we can’t deny it!

Karena itu, tidak sedikit wanita yang salah sangka mengira mereka sedang mentruasi padahal itu adalah tanda awal kehamilan!

Well, you don’t need to be confused, inilah 5 cara mudah untuk mengetahui perbedaan darah menstruasi dengan darah awal kehamilan.

1. Amati Warna Darah



Meski sama-sama berwarna merah, terdapat perbedaan darah menstruasi dengan darah awal kehamilan dari sisi warnanya lho!

Jika Beautynesian mengalami menstruasi, maka darah yang kamu temukan akan berwarna merah kehitaman karena merupakan darah kotor atau lapisan dinding rahim yang harus dikeluarkan.

Sedangkan, darah yang muncul pada awal kehamilan akan berwarna merah muda atau kecoklatan.

So yeah, you need to look at its color really carefully.