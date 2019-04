Bulan Ramadan, Ibis Pontianak Sajikan 200 Menu Dengan Cita Rasa Nusantara

PONTIANAK - Bulan Suci Ramadan sebentar lagi akan tiba, momen spesial itu pun disambut hangat oleh Ibis Hotel Pontianak dengan menyuguhkan menu-menu spesial ramadan, dengan tema Asian Cuisine, Minggu (21/4/2019).

Chef Hotel Ibis Pontianak, M Ismail (29) mengatakan ada sekitar 200 menu yang akan disajikan selama satu bulan Ramadan.

Berbagai pilihan menu takjil dan menu utama buka puasa dengan perpaduan cita rasa Nusrantara khas ramadan, yang memang di sesuaikan dengan lidah masyarakat Pontianak.

“Memasuki bulan ramadan, kita menyiapkan promo buka puasa, jadi ada sekitar 200an menu yang akan tampilkan untuk realnya di hotel ibis Pontianak, kemudian untuk menunya yaitu ada nusantara, tradisional Indonesia kemudian asian. Memang taste lidah orang Pontianak,” ujar Chef Hotel Ibis Pontianak, M Ismail.

Untuk masalah harga, anda tidak perlu khawatir karena sangat sesuai dengan kualitas yang diberikan untuk sekelas Hotel Ibis yaitu Rp 110 ribu per orang, (All you can it).

Kabar bahagianya, ada promo untuk pemesanan 10 orang. Bayar 10 gratis satu dan dapatkan diskon 10 persen untuk pemesanan dibawah 5 pax.

“Disini nanti ada menu favorit yang setiap hari wajib ada, seperti martabak indian dan roti chanai,” ucapnya.

Cara pemasannannya pun sangat mudah, tinggal menguhubungi kontak yang ada di instagram @ibispontianakcitycenter atau @ibiskitchen_ptk. Pemesanannya sudah bisa dilkukan mulai dari sekarang.

“Saya berharap, karena ini perdana di Hotel Ibis Pontianak, dengan ngeluarin promo bulan puasa, semoga di tahun ini dengan gebrakan pertama bisa ramai pengunjungnya dan tahun selanjutnya juga,” harapnya. (mia)