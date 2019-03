Empat Rasa Varian Anggur yang Bisa Kamu Nikmati di Hotel Gajahmada

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hotel Gajahmada yang menjadi wadah dari puncak acara Gastronomi Indonesia, mampu memberikan nuansa eksotis Indonesia dengan sentuhan Sparkling Wine terbaru, Jumat (22/3/2019).

Dengan mengambil tagline A Spark is All It Takes, tim Gastronomi Indonesia percaya bahwa varian terbaru yang dikeluarkan akan memberikan letupan semangat baru di tahun 2019 dan membuat siapapun yang menikmatinya menjadi lebih hidup. Sababay juga tak luput untuk terus menerapkan inovasi terbaru pada setiap produk yang diluncurkan.

"Kali ini inovasi yang dihadirkan adalah Zork, teknologi terbaru yang berfungsi untuk menyegel dan menjaga kualitas sparkling wine agar lebih lama. Terlahir dari semangat untuk mendukung dan mengapresiasi para petani anggur di Bali," ujar Indonesia Wine Expert, Yohan Handoyo.

Sembarang itu, dalam pertemuan konferensi pers Yohan mengatakan Sparkling Series merupakan rangkuman dari kekayaan cita rasa, kualitas, kerja keras, dan cinta yang dituang dalam tiap botolnya.

"Melalui seri wine terbaru ini, kami ingin memanjakan lidah dari setiap penikmat wine dengan menghadirkan 4 varian sparkling wine terbaru yang memiliki keunikan dan personaliti masing-masing," sebutnya.

Yohan mengakan, empat varian tersebut diantaranya adalah

Moscato de Bali, merupakan salah satu varian BEST SELLER dari Sababay Winery.

"Tahun ini kami memberikan kejutan baru pada varian ini. Dikemas dalam botol yang elegan, rasa manis yang lembut dan menyegarkan saat menyentuh lidah merupakan ciri khas dari anggur Muscat asli Bali dengan aroma segar bunga melati, pir, dan lemon," ujarnya.

Kedua ada, Lambrusco. Lambrusco akan menjadi salah satu favorit bagi penggemar wine dengan cita rasa yang manis. Memiliki tekstur yang sedikit creamy ditambah busa lembut yang memperkaya rasa eksotis dari dark red cherry serta rempah-rempah. Kekayaan rasa manis Lambrusco semakin lengkap dengan aroma cherry, blackberry, dan permen stroberi.

Ketiga yaitu, Ascaro dimana terinspirasi dari bahasa sansekerta, ASKA, yang berarti cahaya. "kami menciptakan Ascaro, varian yang mengadaptasi gaya wine Prosecco. Campuran anggur Pinot Grigio dan Muscat menjadikan varian ini masuk ke dalam jenis dry wine yang memiliki aroma buah-buahan tropis, seperti apel kuning yang menggoda dilengkapi dengan letupan yang menyegarkan," paparnya.

Terakhir yaitu, Moscarosa varian unik yang melengkapi seri Sparkling Wine terbaru, Moscarosa. Rose wine dengan rasa manis dan lembut dari paduan rasa anggur Alphonse Lavallee berkolaborasi dengan aroma stroberi liar, citrus, dan guava akan membuat jatuh cinta bagi siapa saja yang menikmatinya.