Perombakan Kepala Dinas, Dewan Harap Bupati Tempatkan Orang Berkompeten



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Anggota DPRD Kayong Utara, Amru Chanwari berharap Bupati Kayong Utara menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai bidangnya saat melakukan perombakan di level kepala dinas.

"Saran saya untuk Bupati tetap memperhatikan the right man on the right place itu tadi," kata Amru di Sukadana, Selasa (19/3/2019).

Selama ini, kata Amru, penempatan para pejabat di dinas-dinas tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, maupun keterampilannya.

Padahal, menurut Amru, penempatan orang-orang yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap kinerjanya.

"Itu akan sangat berpengaruh terhadap sebuah kinerja," imbuh Amru.

Di kesempatan itu, Amru pun menyarankan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat Bupati benar-benar keluar atas pemikiran yang objektif, bukan atas dasar kepentingan politik.

"Jangan hanya karena kepentingan politik. Pembisik ini diikuti, itu akan berbahaya," imbuh Amru.