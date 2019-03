Kepincut Kopi Asiang, Agus Harimurti Yudhoyono: Gak Masalah Gak Pake Baju, yang Penting Pake Celana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Warung Kopi alias Warkop di kota Pontianak sudah sangat banyak jumlahnya.

Warkop sendiri di kota Pontianak menjadi lokasi favorit bagi seluruh masyarakat dari semua kalangan, dan Warkop di kota Pontianak memiliki berbagai ciri khas.

Salah satunya Warkop Asiang yang terletak di jalan Merapi Kota Pontianak, yang mana selain Kopi di Warkop ini nikmat, ada ciri tersendiri yang dimiliki oleh Warkop ini.

Asiang, sang pemilik Warkop sekaligus pembuat kopi tidak mengenakan baju saat melayani konsumen.

Hal ini pun yang membuat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa disapa AHY kepincut saat datang ke Kota Pontianak.

Ia yang hadir ke Kalimanatan Barat ke wilayah Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, di akhir waktu kunjungannya sekira pukul 16.30 WIB, menyempatkan diri untuk menikmati kopi dan di Warkop Asiang ini.

Di Warkop Asiang, Agus memesan 2 jenis Minuman sekaligus, yakni Kopi susu, dan Kopi Three Ini one, yakni Kopi, Susu, dan Teh.

"Mantab, mantab, ini saya ini pesan kopi susu, sama kopi three in one, ada kopi, susu dan teh, masih panas aja ini, tapi enak banget ini,"ungkapnya. Senin (18/3/2019).

Sambil berkelakar ia mengatakan bahwa dirinya tak mempermasalahkan keunikan dari si Asiang yang membuat kopi dengan tak mengenakan baju, yang penting si Asing mengenakan celana.

"Gak pake baju gak apa - apa, yang penting pakai celana aja,"katanya di sambut tawa pengunjung Warkop lainnya.