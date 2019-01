Tak Kalah Semarak, MABT Kubu Raya Mantapkan Persiapan Perayaan Cap Go Meh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Kubu Raya tahun 2019 akan menggelar sejumlah kegiatan untuk menyemarakkan perayaan Cap Go Meh (CGM) di kabupaten Kubu Raya.

"Serangkaian kegiatan, masih akan kami lakukan untuk menyambut dan merayakan cap go meh, namun sepertinya akan lebih sederhana dibanding tahun sebelumnya," ujar Ketua MABT Kubu Raya Hamdan.

Kendati lebih sederhana, namun Hamdan mengaku pihaknya akan tetap mengupayakan agar didalam menampilkan atraksi budaya akan lebih bervariasi dalam menyambut Cap go Meh, termasuk Barongsai dan atraksi naga.

"Untuk total jumlah tatung atau barongsai dan naga yang akan turut serta dalam kegiatan nanti, kita belum bisa memastikan jumlahnya. Namun kami akan berupaya keras dengan dana yang ada kegiatan ini bisa berjalan sukses," tuturnya.

Pada perayaan Cap Go Meh tahun ini ia mengaku juga akan berupaya akan melibatkan yayasan, sekolah-sekolah untuk menampilkan adat dan budaya majemuk yang ada di Kubu Raya.

"Sehingga diharapkan Cap Go meh ini juga bisa menjadi salah satu ajang untuk mengenalkan dan melestarikan budaya daerah," katanya.



Jika sebelumnya, pelaksanaan serangkaian kegiatan cap go meh Kubu Raya dipusatkan di pemakaman Yayasan Bhakti Suci Jalan Adi Sucipto, namun karena saat ini sedang dalam tahap pelebaran lapangan, maka pusat pelaksanaan Cap go meh Kubu Raya akan dialihkan di parit nomor II Jalan Adi Sucipto Desa Parit Baru.

"Saat ini kami terus memantapkan persiapan penyelenggaraan Cap Go Meh di Kubu Raya, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kubu Raya. Semoga ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk turut menyukseskan penyelenggaraan Cap Go Meh di Kubu Raya ini," katanya.

Melalui rangkaian kegiatan Cap Go Meh ia berharap tidak hanya menjadi wadah untuk melestarikan budaya Tionghoa, namun melalui perayaan CGM itu juga secara tidak langsung memberikan dampak yang besar bagi masyarakat luas, khususnya dibidang wisata.

"Adanya keramaian saat CGM juga bisa meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar. Karena belajar dari tahun sebelumnya, cukup banyak masyarakat setempat termasuk para pedagang kaki lima yang turut berjualan di sekitar pusat keramaian," tutupnya.