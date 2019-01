Modernisasi Universitas Tanjungpura Melalui Pembangunan Gedung IDB 7 In 1

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Tema yang diusung Universitas Tanjungpura dalam proyek pembangunan gedung IDB 7in1 adalah Modernisasi Universitas Tanjungpura dengan Konsep Terpadu dalam Learning, Reseach dan Enterpreneurship melalui program peningkatan kurikulum, fasilitas pembelajaran, dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, jumat ( 18/1/2019).

Yuke selaku ketua pembangunan proyek gedung IDB mengatakan Perbedaan proyek 7in1 Untan dengan universitas lain yang tergabung dalam proyek 7in1 adalah program yang dilaksanakan adalah program universitas menyentuh dan bekerjasama dengan semua fakultas, program studi, lembaga dan UPT dilingkungan Untan.

Baca: DPRD Usulkan Raperda Prakarsa Tentang Kewirausahaan Pemuda, Ini Pendapat Wagub Kalbar

Baca: Peresmian Gedung IDB 7 In 1 Untan, Rektor Untan Harap Semakin Jadikan Untan Unggul dan Jaya

Baca: Menristekdikti Resmikan Gedung IDB 7 In 1 Untan, Midji : Ini Momentum Pembangunan SDM Kalbar

“Untan merupakan satu dari tujuh universitas yang mendapatkan kepercayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan dengan menggunakan sumber dana LOAN IDB dan dana pendamping APBN selama empat tahun,” ujar Yuke kepada Tribun Pontianak.

Yuke mengatakan dana diperoleh sejak tahun 2014 sampai 2017 dan perpanjangan hingga tahun 2019 dalam Development and Upgrading of Seven Universities in Improving the Quality and Relevance of Education in Indonesia.

Dimana Untan berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten dan kompretitif.

Dengan telah di laksanakan proyek pembangunan gedung baru proyek IDB 7in1 telah melakukan Revitalisasi dan perkuatan kurikulum untuk 54 prodi melalui workshop, pendamping, deseminasi bekerjasama dengan LP3M, Meningkatkan kualitas SDM.

“Peningkatan SDM dilakukan melalui Pendidikan S3 untuk dosen ke luar negeri dan tujuh dosen dalam negeri,” ujar Yuke.

Juga diberikan Training/kursus singkat dalam dan luar negeri sebanyak tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Untan.

"Alhamdulillah pengajuan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Sebanyak 30 modul dan sudah lolos 20 modul dalam SPADA,” ujar Yuke.

“Selain itu dengan dilakukan pembangunan gedung ini untuk meningkatkan Akses melalui ketersediaan sarana dan prasarana,"pungkasnya.

Adapun gedung yang dibangun pada proyek IDB 7in1 antara lain dua gedung perkuliahan empat lantai dengan luas total 7400 m2, dua gedung laboratorium terpadu empat lantai dengan luas total 4680 m2, satu gedung perpustakaan terpadu tiga lantai dengan luas total 5270 m2, satu gedung serbaguna tiga lantai dengan luas total 5130 m2.

Pembagunan ini mampu meningkatkan kapasitas pelayanan pendidikan untuk 1000 mahasiswa.

“Untan diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang pendidikan yang lebih baik dan mampu meningkatkan APK pendidikan,” ujar Yuke.