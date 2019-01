YG Official Youtube

DDU-DU DDU-DU BLACKPINK Jadi MV Grup K-Pop Tercepat Yang Capai 600 Juta Penonton

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Seperti yang kita tahu, girl grup BLACKPINK punya banyak prestasi.

BLACKPINK saat ini telah membuat rekor lain di YouTube!

Melansir Soompi, pada 13 Januari KST, "DDU-DU DDU-DU" BLACKPINK menjadi video musik grup K-pop tercepat untuk melampaui 600 juta views di YouTube.

"DDU-DU DDU-DU" adalah judul lagu dari mini album pertama BLACKPINK "Square Up," yang dirilis pada 15 Juni 2018 pukul 6 sore KST.

Video musik telah menetapkan banyak rekor baru di YouTube, termasuk menjadi video musik grup K-pop tercepat yang mencapai 150 juta, 200 jut, 250 juta, 300 juta, 350 juta, 400 juta, 450 juta, 500 juta, dan 550 juta tampilan pada platform tersebut.

Ini juga merupakan video musik kedua oleh grup Korea yang melampaui 600 juta penonton, mengikuti " DNA " BTS, yang mencapai tonggak sejarah pada 9 Januari.

Selamat untuk BLACKPINK!

