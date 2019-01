Unique Cafe itulah nama kafe yang berdiri setahun lebih di Jalan KH. Ahmad Dahlan No 24, Sungai Bangkong, Kota Pontianak.

Unique Cafe Jalan KH Ahmad Dahlan Suguhkan Suasana Koboi dengan Menu Nusantara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Unique Cafe Jalan KH Ahmad Dahlan Suguhkan Suasana Koboi dengan Menu Nusantara.

Cafe yang satu ini terbilang unik.

Hal itu dapat dilihat dari peralatan yang mereka gunakan, yakni semuanya terbuat dari kayu seperti mengisahkan kehidupan zaman dahulu.

Ketika Anda masuk ke cafe ini jangan sampai salah yah ges, ikuti pintu masuk pada gerbangnya.

Mengusung tema 'Koboi', kita akan diajak seperti warga negara Amerika pada abad 19.

Sebelum makan, Anda mesti pakai topi koboi dulu.

"Saat Anda masuk ke cafe jangan kaget ketika melihat suasana seperti koboy dan jangan kaget juga ternyata yang kita sajikan adalah menu nusantara," ujar Ricky Owner dari Unique Cafe, Selasa (15/1/2018).

Konsep ruangan cafe kental dengan tema koboy, dimana erdapat pula pistol mainan, kursi ayunan.

Jadi tempatnya sangat instagramable, backgroundnya juga unik dan antik, ditambah lagi suguhan lagu nostalgia serasa kembali ke zaman dulu.

"Konsepnya seakan bernostalgia pada masa dahulu dan balik lagi dengan interior banyak menggunakan kayu. Untuk masakan juga jarang menggunakan MSG. Kita lebih ke arah yang lebih sehat," ujar Ricky.

Saat ini Unique Cafe baru saja meluncurkan menu baru yaitu paket A bistik lada hitam dan jamur, serta Paket B Ayam Gepeng Kremes

"Jadi untuk menu tersebut mulai tanggal 16 kita akan adakan promo paket bistik jamur dan bistik ayam dan ayam gepeng untuk berdua dan bertiga, untuk promo per item mulai tanggal 16 kita order bistik dapat tebus minuman special Mojito Virgin dan Rainbow in the west seharga Rp15 ribu, Dari dua menu tebusan kalian cukup keluarkan uang Rp 15 rb sudah bisa mendapatkan moctail rainbow dan moctail Virgin," ujarnya. (*)