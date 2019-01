Unique Cafe Luncurkan Bistik Ayam dan Jamur, Promo Buy One Get One Free

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Unique Cafe meluncurkan menu baru bistik ayam dan bistik jamur. Dalam rangka menperkenalkan promonya, Unique Cafe memberikan promo buy one get one free.

Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau hanya Rp24 ribu.

Bistik ayam dan jamur tersedia dengan pilihan dua saus, yaitu saus lada hitam dan saus hawaii khas unique.

Hingga 15 januari pengunjung bisa mendapatkan promo buy one get one free dengan mengunjungi Unique Cafe di Jalan KH Ahmad Dahlan nomor 24.

Masih banyak promo lainnya loh.