Tunjukkan 'Interaksi', Jennie BLACKPINK dan Irene Red Velvet Bertukar Koreografi di Music Core

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Irene Red Velvet dan Jennie BLACKPINK melakukan perubahan pada koreografi mereka.

Irene Red Velvet dan Jennie BLACKPINK sendiri dikenal sebagai teman akrab.

Irene Red Velvet dan Jennie BLACKPINK saat ini sedang mempromosikan lagu masing-masing.

Red Velvet Irene bersama grupnya sedang mempromosikan lagu Really Bad Boy, dan Jennie BLACKPINK membuat debut solonya dengan SOLO.

Dilansir dari Kstarlive, kedua idol ini muncul di Music Core tanggal 7 Desember lalu.

Penggemar terkejut pada 'interaksi' tak terduga Irene dan Jennie.

Irene menambahkan jari seperti dalam koreografi lagu SOLO milik Jennie BLACKPINK.

Begitu juga Jennie yang menambahkan tanda peace di wajah yang merupakan bagian dari gerakan lagu Really Bad Boy milik Red Velvet.





Sumber Gambar: Youtube ' MBCentertain' Screenshot

Tonton video mereka di bawah ini.

Bagaimana menurutmu?

Lirik Lagu Red Velvet - Really Bad Boy (RBB), Dari Bahasa Korea Hingga Indonesia

Red Velvet baru saja comeback dengan lagu terbarunya.

Grup Red Velvet yang terdiri dari Joy, Irene, Seulgi, Yeri, dan Wendy ini hadir dengan mini album kelima mereka.

Grup asuhan SM Entertainment, Red Velvet baru saja comeback dengan album RBB atau Really Bad Boy pada Jumat (30/11/2018) pukul 18.00 KST atau 16.00 WIB.

Lagu ini pun mendadak viral dan disukai oleh pecinta K-Pop.

Nah kamu yang suka lagu RBB ini, berikut Tribunpontianak.co.id bagi lirik dan terjemahannya buat kamu.

Really Bad Boy by Red Velvet

Hey No Alright alright

Bad boy bad boy Alright 1 2 5 Uh



yojeum na jogeum paenik sanghwang Ha

soljikhi wanjeon holliginde Hey

meorissok eotteon nyeoseok

geu saenggak hanappuniya

One one one one

One one one one

One one one one



Ah ah ah

Alright hey

chingudeul Say gyaeneun andwae

neomu nappa nega dachyeo

Ah ah ah

nuga mallyeo naega joheumyeon ganeun geojyo

Oh oh my god



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy

Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really really really

really really bad boy



You’re so bad boy

You’re so bad boy

You’re so bad bad bad bad

bad bad bad bad boy



Bang bang pow

He’s a really bad boy

jalsaenggin geu eolgul hana mitgo sandaeyo

gwaenchanhdamyeon neol naega gildeuryeo bolge Boy

Mine Mine Mine Mine



Ah ah ah

Alright hey

meosdaero hae heorakhalge

issneun himkkeot nappajyeo bwa

Ah ah ah

geureon nega byeonhaegal ttae jjarishaji

Oh oh my god



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy

Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really really really

really really bad boy



You’re so bad boy

You’re so bad boy

You’re so bad bad bad bad

bad bad bad bad boy



akkawo dareun i nan mot jwo bwa

naega neol saranghaneunde

nugurado heumppeok ppajyeobeoril

You’re a bad boy

and you’re bad for me

You’re a bad boy

and you’re bad for me



amuri nappado nan joha bwa

sesange neon bichi na

nugurado heumppeok ppajyeobeorilgeol

You’re a bad boy

and you’re bad for me

You’re a bad boy

and you’re bad for me



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really really really

really really bad boy



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy

Oh my god He’s a really bad boy

He’s a really bad boy

He’s a really really really

really really bad boy



Terjemahan Bahasa Inggris Lagu Red Velvet - Really Bad Boy

Hey! No Alright, alright!

Bad boy bad boy Alright 1 2 5 Uh!



These days I’m in a panic situation (Ha!)

Honestly, I’m a total holic (Hey!)

My head is filled only with thoughts of him

One one one one X3



Ah- ah- ah (Alright, hey!)

My friends say not him

He’s too bad, you’ll get hurt



Ah- ah- ah

Who can stop me, if I like it, I’ll go for it

Oh, oh my god!



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really really really really really bad boy



You’re so bad boy

You’re so bad boy

You’re so bad bad bad bad bad bad bad bad boy



Bang bang pow He’s a really bad boy

They say he lives trusting only his handsome face

If it’s alright with you, I’ll try to tame you (boy)

Mine mine mine mine



Ah- ah- ah (Alright, hey!)

Do it your way, I’ll allow it

Try to become your baddest



Ah- ah- ah

When you change, it’s thrilling

Oh, oh my god!



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really really really really really bad boy



You’re so bad boy

You’re so bad boy

You’re so bad bad bad bad bad bad bad bad boy



You’re too good to give to someone else

Look, I love you

Anybody would fall for you

You’re a bad boy and you’re bad for me X6



No matter how bad you are, I like you

You shine in this world

Anybody would fall for you



You’re a bad boy and you’re bad for me

You’re a bad boy and you’re bad for me

You’re a bad boy and you’re bad for me

You’re a bad boy and you’re bad for me

You’re a bad boy and you’re bad for me



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really really really really really bad boy



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy



Oh my god

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy

He’s a really bad boy



He’s a really bad boy

Oh my god He’s a really bad boy

He’s a really bad boy

He’s a really really really really really bad boy

Terjemahan Lirik Lagu Red Velvet - Really Bad Boy

Hei! Tidak baiklah, baiklah!

Bad boy bad boy baiklah 1 2 5 Uh!



Belakangan ini aku dalam situasi panik (Ha!)

Sejujurnya, aku kecanduan total (Hey!)

Kepalaku hanya dipenuhi dengan pikirannya

Satu satu satu satu X3



Ah-ah-ah (Baiklah, hei!)

Teman-teman ku mengatakan bukan dia

Dia terlalu buruk, kamu akan terluka



Ah-ah-ah

Siapa yang bisa menghentikan ku,

jika aku menyukainya, aku akan melakukannya

Oh, oh ya Tuhan!



Oh Ya Tuhan

Dia benar-benar bad boy

Dia benar-benar bad boy



Oh Ya Tuhan

Dia benar-benar bad boy

Dia benar-benar benar-bena bad boy



Kau begitu bad boy

Kau begitu bad boy

Kau begitu bad bad bad bad bad bad bad bad boy



Bang bang pow

Dia benar-benar bad boy

Mereka mengatakan dia hidup hanya mempercayai wajah tampannya

Jika itu tidak masalah dengan mu,

aku akan mencoba menjinakkan mu (boy)

milikku milikku milikku milikku



Ah-ah-ah (Baiklah, hei!)

Lakukan dengan caramu,

aku akan mengizinkannya

Cobalah untuk menjadi yang terburuk darimu



Ah-ah-ah

Ketika kau berubah, itu mendebarkan

Oh, ya Tuhan!



Oh Ya Tuhan

Dia benar-benar bad boy

Dia benar-benar bad boy



Oh Ya Tuhan

Dia benar-benar bad boy

Dia benar-benar benar-bena bad boy



Kau begitu bad boy

Kau begitu bad boy

Kau begitu bad bad bad bad bad bad bad bad boy



Kau terlalu bagus untuk diberikan kepada orang lain

Dengar, aku mencintaimu

Siapa saja akan jatuh cinta padamu

Kau bad boy dan kau buruk untuk ku X6



Tidak peduli betapa buruknya dirimu, aku menyukaimu

Kau bersinar di dunia ini

Siapa saja akan jatuh cinta padamu



Kau seorang bad boy dan kau buruk untukku

Kau seorang bad boy dan kau buruk untukku

Kau seorang bad boy dan kau buruk untukku

Kau seorang bad boy dan kau buruk untukku

Kau seorang bad boy dan kau buruk untukku



Oh Ya Tuhan

Dia benar-benar bad boy

Dia benar-benar benar-benar bad boy



Oh Ya Tuhan

Dia benar-benar bad boy

Dia benar-benar bad boy



Oh Ya Tuhan

Dia benar-benar bad boy

Dia benar-benar bad boy



Oh Ya Tuhan

Dia benar-benar bad boy

Dia benar-benar bad boy

Dia benar-benar bad boy



Dia benar-benar bad boy

Oh Ya Tuhan

Dia benar-benar bad boy

Dia benar-benar bad boy

Dia benar-benar benar-benar bad boy

