Diakui Dunia, BTS dan BLACKPINK Masuk Dalam The 65 Best Songs of 2018 Versi New York Times 

Dua grup K-pop BTS dan BLACKPINK masuk dalam The New York Times The 65 Best Songs of 2018.

Dilansir dari Allkpop, tanggal 6 Desember, The New York Times merilis daftar akhir tahun mereka untuk lagu, album, film, acara TV terbaik, dan lainnya di tahun 2018.

Dalam daftar lagu terbaik, BTS dengan Fake Love dan Singularity berada diperingkat 20 dan BLACKPINK dengan DDU-DU DDU-DU ada diperingkat 31.

Fake Love adalah judul lagu dari album BTS Love Yourself: Tear.