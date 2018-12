Berkomentar Tak Terduga Dalam Village Survival The Eight, Pesona Polos Jennie BLACKPINK Jadi Sorotan

4 Kontroversi Jennie BLACKPINK, Dari Rumor Kencan Hingga Anak Emas YG Entertainment

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nama Jennie BLACKPINK saat ini sedang ramai dibicarakan.

Selain karena ia baru saja merilis debut solonya, Jennie BLACKPINK akhir-akhir ini juga terlibat dalam kontroversi.

Jennie BLACKPINK dituding jadi anak emas di YG.

Berikut deretan kontroversi Jennie BLACKPINK yang dilansir dari berbagai sumber.

1. Rumor Kencan Jennie BLACKPINK dengan Teddy Park

Jennie BLACKPINK dan Teddy (Channel Korea)

Dilansir dari Channel-Korea, Jennie BLACKPINK dibombardir dengan rumor pacarannya dengan produser Teddy Park dari 1TYM yang juga bekerja di bawah YG Entertainment.

Teddy Park adalah seseorang yang berada di balik kesuksesan BLACKPINK, termasuk hit teratas mereka, Boombayah dan lagu lainnya, Playing with Fire, Whistle, dan As If It's Your Last.

Desas-desus menyebar bahwa Jennie BLACKPINK dan Teddy Park berada dalam hubungan romantis meskipun kesenjangan usia mereka yang besar.