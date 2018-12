Village Survival The Eight Episode 3 Eng Sub, Jennie BLACKPINK Tunjukkan Kepribadian Unik!

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selain soal kontroversi, Jennnie BLACKPINK juga terus memenangkan hati semua orang dengan kepribadiannya yang menggemaskan.

Kali ini Jennie BLACKPINK menunjukkan kepribadiannya yang unik dan menyenangkan di Village Survival, The Eight episode 3.

Pada siaran 30 November dari program variety SBS yang baru ini, Jennie BLACKPINK mendapat kesempatan untuk pergi ke ladang dan mengambil produk segar pertamanya!

Dilansir dari Allkpop, sebelumnya selama wawancara pra-syuting, Jennie BLACKPINK mengungkapkan bahwa dia belum pernah ke pedesaan dalam hidupnya, dan sekali lagi di episode ini, idola ini menunjukkan keraguan karena kurangnya pengetahuan tentang memilih bahan-bahan segar.

Namun, dengan sesama anggota program ini Yang Se Hyung yang mengomel di belakangnya, Jennie BLACKPINK berhasil mengambil beberapa daun bawang, lobak, dan kubis.

Belum lagi, Jennie's aegyo-fest melanjutkan episode terbaru Village Survival, The Eight.

Ketika memainkan batu, kertas, gunting di awal program, Jennie tidak sengaja memainkan tangannya lebih awal.

MC Yoo Jae Suk dengan cepat menolaknya dengan, "Anda didiskualifikasi," tetapi dengan wajah cemberut yang imut dia mengatakan dan "Apakah aku benar-benar didiskualifikasi ..?" Yoo Jae Suk tidak bisa berkata apa-apa selain "Tidak ... kamu tidak didiskualifikasi."

Tonton episode lengkapnya di sini.

4 Kontroversi Jennie BLACKPINK, Dari Rumor Kencan Hingga Anak Emas YG Entertainment

Nama Jennie BLACKPINK saat ini sedang ramai dibicarakan.

Selain karena ia baru saja merilis debut solonya, Jennie BLACKPINK akhir-akhir ini juga terlibat dalam kontroversi.

Jennie BLACKPINK dituding jadi anak emas di YG.

Berikut deretan kontroversi Jennie BLACKPINK yang dilansir dari berbagai sumber.

1. Rumor Kencan Jennie BLACKPINK dengan Teddy Park

Jennie BLACKPINK dan Teddy (Channel Korea)

Dilansir dari Channel-Korea, Jennie BLACKPINK dibombardir dengan rumor pacarannya dengan produser Teddy Park dari 1TYM yang juga bekerja di bawah YG Entertainment.

Teddy Park adalah seseorang yang berada di balik kesuksesan BLACKPINK, termasuk hit teratas mereka, Boombayah dan lagu lainnya, Playing with Fire, Whistle, dan As If It's Your Last.