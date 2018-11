Selamat! Jennie BLACKPINK Jadi Artis Solo K-Pop Perempuan Pertama yang Pecahkan Rekor Billboard

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jennie BLACKPINK saat ini sedang melakukan promosi lagu solonya yang juga berjudul SOLO.

Sejak debut solonya ini, lagu Jennie BLACKPINK tersebut selalu menempati peringkat teratas di chart musik dalam maupun luar negeri.

Nah kali ini Jennie BLACKPINK kembali memecahkan rekor baru.

Dilansir dari KStarlive, anggota BLACKPINK kini telah resmi menjadi artis solo K-Pop perempuan pertama yang mengambil posisi # 1 di chart Penjualan Lagu Digital Dunia Billboard.

Jennie jadi yang teratas di chart untuk minggu 1 Desember, mengalahkan K / DA ini 'POP / STARS' (menampilkan Madison Beer, (G) I-DLE, dan Jaira Burns) serta Somewhere over the Pelangi Israel 'IZ' Kamakawiwo'Ole.

Sejak dirilis, SOLO telah menerima banyak cinta dari fans di dalam dan di luar Korea Selatan.

Lagu ini juga menyapu chart musik Korea, puncak iTunes di berbagai negara, dan banyak lagi.