Lirik Lagu BLACKPINK Boombayah, Ddu-Du-DDu-Du & As It's Is Your Last, Beserta Video Klipnya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Arti lirik lagu BLACKPINK kini paling dicari oleh pengemar Girlband Korea Blackpink.

Apalagi Girlband Korea BLACKPINK baru saja tampil di beberapa stasiun televisi nasional Indonesia.

Berikut tiga lagu hits milik Blackpink paling hits dan sering diputar mulai Ddu-Du-DDu-Du, Boombayah dan As It's Is Your Last dikutip Tribunjogja.com dari Grid.ID.

1. Boombayah

Lirik Lagu Boombayah Bahasa Korea

[Jennie] BLACKPINK in your areaBLACKPINK in your area

[Lisa] Been a bad girl I know I amAnd I’m so hot I need a fanI don’t want a boy I need a man

[Jennie] Click-Clack! Badda bing badda booom!Muneul bakchamyeon modu nal barabomGuchi aesseo noryeok an haedoModeun namjadeureun kopiga pangpangpangPangpang parapara pangpangpangJigeum nal wihan chukbaereul jjanjjanjjanHands up! Nae sonen Bottle full o’ hennyNega malloman deutdeon gyaega naya Jennie

[Jisoo] Chumchuneun bulbicheun nal gamssago doneBlack to the pink eodiseodeun teukbyeolhae Oh Yes[Lisa] Chyeoda bodeun maldeun I wanna danceLike ttaradaradanttan ttaradaradanttan ttudurupbau

[Rosé] Joha i bunwigiga joha[Jisoo] Joha nan jigeum nega joha[Rosé] Jeongmal banhaesseo oneul bamNeowa chumchugo sipeo

BOOMBAYAHYAH YAH YAH BOOMBAYAHYAH YAH YAH BOOMBAYAHYAH YAH YAH YAHBOOM BOOM BA BOOM BOOM BA (Oppa!)YAH YAH YAH YAH YAH YAHYAH YAH YAH YAHYAH YAH YAH YAH YAH YAHYAH YAH

YAH YAH (Oppa!)YAH YAH YAH YAH YAH YAHYAH YAH YAH YAHYAH YAH YAH YAH YAH YAH YAHBOOM BOOM BA BOOMBAYAH