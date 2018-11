Laporan Wartawati Tribunpontianak.co.id, Mirna

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Peneliti Beberkan Makan Nasi Goreng Bersamaan dengan Timun Bahayakan Kesehatan.

Sudah menjadi hal yang umum dan wajar jika kebanyakan makanan di Indonesia menggunakan mentimun sebagai pelengkap makanan.

Timun sering dipakai sebagai garnis atau pemanis dekorasi makanan, yang sekaligus bisa dikonsumsi karena enak menyehatkan tubuh.

Jenis sayuran ini biasa diiris dan diletakkan pada berbagai makanan, mulai dari ayam goreng, mi kuah, nasi goreng, dan masih banyak lagi.

Walau timun baik untuk kesehatan karena kandungan gizinya, ternyata mengonsumsi timun tidak boleh sembarangan.

Banyak ditemukan penjual nasi goreng ketika membuat nasi goreng menambahkan irisan timun untuk pelengkap makanan.

Faktanya, mengonsumsi nasi goreng disajikan bersamaan dengan timun bisa membahayakan kesehatan lo.

Dilansir dari Science Daily, peneliti di University of the Basque Country mengatakan jika menggoreng nasi goreng dengan minyak yang sudah pernah dipakai menimbulkan munculnya zat aldehida pada makanan tersebut.

Zat tersebut merupakan senyawa yang cukup beracun.

Bisa ditemukan pada minyak yang sudah pernah dipakai atau minyak berkualitas rendah.