Sabet Medali Emas, Anisa Harap Pemkot Maksimalkan Pembinaan Para Atlet

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Satu di antara atlet anggar dari Kota Singkawang, Anisa Panjaitan mengatakan, para atlet sudah berlatih semaksimal mungkin dan berjuang untuk Singkawang walaupun dengan banyak keterbatasan.

Atlet yang berhasil meraih medali emas pada cabang olahraga (cabor) anggar di Porprov ini, berharap ke depannya pemerintah daerah dapat memaksimalkan pembinaan para atlet.

"Harapan saya agar Pemkot Singkawang bisa memberikan perhatian kepada pembiayaan pembinaan dalam latihan, peralatan latihan dan biaya keberangkatan kejuaraan," katanya, Kamis (22/11/2018).

Baca: Wabup Effendi Sebut Akan Naikkan Upah Guru Honor di Kayong Utara

Warga Jalan RA Kartini, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah ini menekankan pentingnya bantuan diberikan agar keberangkatan para atlet menuju kejuaraan tidak menyusahkan orangtua.

"Karena kami sebagai atlet ingin berusaha membanggakan, jadi bukan menyusahkan orangtua," tutur Anisa.

Selain itu, demi peningkatan kemampuan atlet, diharapkan pemerintah daerah juga bisa memperhatikan perkembangan teknik permainan atlet.

Untuk perkembangan teknik permainan dan pengalaman memang diperlukan untuk sering-sering mengikuti kejuaraan atau Try Out (TO) ke luar daerah atau provinsi agar ada peningkatan yang lebih signifikan.

Baca: Ireng Maulana: Demokrasi Untuk Penyandang Disabilitas Harusnya Tanpa Basa-Basi Formalitas

Kemudian terhadap atlet yang berprestasi bisa lebih dibina lagi, dan lebih mengapresiasi olahraga-olahraga unggulan.

Ia juga menyarankan agar dalam pembagian anggaran harus lebih memikirkan cabor yang memang membutuhkan biaya lebih.

Karena mengenai bonus yang dijanjikan Pemkot Singkawang, para atlet belum sama sekali mengetahui berapa besaran bonus yang akan diterima nanti.

"Untuk bonus bagi atlet yang meraih hasil terbaik, saya harapkan ada semacam penghargaan (bonus) agar Kota Singkawang tidak kalah dari kabupaten lainnya," harapnya